Защита обжаловала приговор экс-главе ФСИН Реймеру за аферу с браслетами

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Защита обжаловала приговор экс-главе ФСИН Александру Реймеру по делу об афере с электронными браслетами для подследственных, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

"Сегодня в суд поступила апелляционная жалоба адвокатов на приговор по уголовному делу в отношении Александра Реймера, Николая Криволапова и Виктора Определенова", — сказала она.

На прошлой неделе Замоскворецкий суд приговорил Реймера к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Его бывшему заместителю Николаю Криволапову суд назначил 5 лет и 8 месяцев колонии со штрафом в 600 тысяч рублей, а экс-директор ведомственного ФГУПа Виктор Определенов отправится в колонию на шесть лет и заплатит 700 тысяч рублей штрафа.

Украдено было 1,23 миллиарда рублей.