В Иркутской области четыре ребенка получили переломы на батутах

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Четыре ребенка получили травмы на батутах в городе Ангарске Иркутской области за последние полтора месяца, следователи завели четыре дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Следственный комитет.

Следователи рассказали, что 9 мая девочка 2011 года рождения сломала палец на руке, прыгая на батуте возле ДК "Строителей". Пятилетний мальчик получил перелом правого предплечья со смещением после посещения батута у торгового центра "Фестиваль" 13 мая. В парковой зоне "Нефтехимик" 7-летний ребенок получил закрытый перелом левого предплечья со смещением 21 мая, а 25 мая 4-летний мальчик сломал большеберцовую кость, прыгая на батуте у ТЦ "Фестиваль".

"Возбуждено четыре уголовных дела в отношении двух индивидуальных предпринимателей, которые предоставляли услуги батутных аттракционов, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по фактам травмирования детей на батутах в городе Ангарске", — говорится в сообщении.

Следователи уже нашли и допросили владельцев аттракционов, запланировано проведение судебно-медицинских экспертиз в отношении пострадавших детей, а также технических экспертиз самих батутов. Также планируется внести представление в администрацию города об устранении нарушений, которые способствовали совершению этих преступлений.