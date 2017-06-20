Адвокат Серебренникова опроверг слухи об обвинении подзащитного в хищении

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Известный режиссер Кирилл Серебренников проходит по уголовному делу о хищениях только свидетелем, другого процессуального статуса у него не было, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Андрей Золотухин.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что режиссера якобы планировали сделать обвиняемым, но передумали по указанию "сверху".

"И обыски, и допрос Серебренникова проводились в рамках его процессуального статуса свидетеля. По делу он всегда являлся свидетелем", — заявил защитник.

Между тем ранее сегодня СК РФ подтвердил задержание одного из ключевых фигурантов дела о мошенничестве с бюджетными деньгами – бывшего генерального продюсера компании "Седьмая студия" Алексей Малобродского, которому и вменяется хищение.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в некоммерческой организации "Седьмая студия", основанной Серебренниковым. Подозреваемыми по делу, помимо Малобродского, проходят бухгалтер Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин.

Из постановления суда следует, что компания "Седьмая студия" получила финансирование из бюджета по договору на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий, организацию гастролей на сумму в 66,5 миллиона рублей. По версии следствия, Масляева и Итин похитили часть выделенных денег — 1,28 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.