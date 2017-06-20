СК выясняет обстоятельства, при которых теплоход сел на мель в Карелии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Следователи проверяют, почему теплоход "А.С. Попов" сел на мель на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщает Северо-Западное следственное управления на транспорте СК.

ЧП с судном, следовавшим по маршруту "Нижний Новгород – Соловки — Нижний Новгород", произошло на 1275-м километре Беломоро-Балтийского канала. На борту в этот момент находилось 199 человек, в том числе 62 члена экипажа. Никто из пассажиров не пострадал. К месту аварии подошел теплоход "К.А. Тимирязев", он доставил людей на берег.

"По данному факту в Ленинградском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение", — сообщает ведомство.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Затоплено машинное отделение. Разлива нефтепродуктов нет. Пострадавших нет. За помощью туристы не обращались", — отмечается в сообщении.