С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Следователи проверяют, почему теплоход "А.С. Попов" сел на мель на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщает Северо-Западное следственное управления на транспорте СК.
"По данному факту в Ленинградском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение", — сообщает ведомство.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
"Затоплено машинное отделение. Разлива нефтепродуктов нет. Пострадавших нет. За помощью туристы не обращались", — отмечается в сообщении.