ВС признал законным приговор жителю Эстонии за шпионаж в России

Арсен Мардалейшвили, задержанный по делу о шпионаже. Архивное фото

Арсен Мардалейшвили, задержанный по делу о шпионаже. Архивное фото

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор жителю Эстонии Арсену Мардалейшвили, осужденному к 11 годам колонии за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор Мосгорсуда оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения", — огласил решение один из судей коллегии. Приговор вступил в законную силу, но адвокат может подать жалобу в кассационном порядке.

Жалоба рассматривалась в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "секретно".

Житель Эстонии, по данным ФСБ, в ходе процесса признался в сборе и передаче департаменту охранной полиции МВД Эстонии за деньги сведений, составляющих государственную тайну, в отношении частей Западного военного округа РФ.

Поскольку дело имеет гриф "совершенно секретно" и рассматривалось в закрытом режиме, подробности обвинения в суде не разглашают. Мардалейшвили, согласно данным суда, является одновременно лицом без гражданства и обладает статусом "негражданин Эстонии".