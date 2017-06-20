В Саратове вынесли приговор коллекторам, выбивавшим долг у заемщика

САРАТОВ, 20 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Заводской районный суд Саратова вынес приговор двум коллекторам, которые обвинялись в вымогательстве долга у заемщика микрофинансовой организации — его больше суток не выпускали из квартиры и применяли к нему физическое насилие, сообщила во вторник областная прокуратура.

Ранее прокуратура региона сообщила, что в 2013 году саратовец взял в микрофинансовой организации заем, но не смог расплатиться, ему стали поступать угрозы расправы в случае невыплаты 70 тысяч рублей. По данным ведомства, в октябре 2016 года потерпевший незаконно удерживался более суток в чужой квартире до тех пор, пока коллекторам не перевели на банковскую карту 7 тысяч рублей, там же его обливали холодной водой, стреляли в него из пневматического пистолета, надевали целлофановый пакет на голову.

"Суд, учитывая позицию гособвинителя, назначил Андрею Костыряченко наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы, Геворку Саакяну — в виде 4 лет лишения свободы. Наказание подсудимые будут отбывать в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении. Суд признал Саакяна и Костыряченко виновными по статье "вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия". Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В региональном СУСК отметили, что в ходе предварительного следствия причиненный потерпевшему ущерб был возмещен в полном объеме.

В июле 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о коллекторской деятельности. Документ устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности граждан и порядок их взаимодействия с кредиторами и взыскателями долгов (коллекторами). Закон прямо запрещает коллекторам применять физическую силу и угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение.