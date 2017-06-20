Центр Полунина отрицает, что ему принадлежит найденный в Москве медвежонок

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Ходова. Медвежонок, которого нашли запертым в машине в столичных Черемушках, не принадлежит Международному театрально-культурному центру Славы Полунина, сообщили РИА Новости во вторник в центре.

Ранее сообщалось об обнаружении медвежонка, который несколько дней просидел в запертой машине в одном из гаражно-строительных кооперативов в Москве. В столичном главке МВД РФ сообщили РИА Новости, что полиция нарушений перевозки не зафиксировала. Некоторые СМИ сообщали, что медвежонок является артистом центра Славы Полунина.

"Наш центр занимается только театральной деятельностью, у нас в штате числятся только клоуны, дрессировщиков и животных в нем нет", — сказала собеседница агентства.

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