Центр Полунина отрицает, что ему принадлежит найденный в Москве медвежонок

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Ходова. Медвежонок, которого нашли запертым в машине в столичных Черемушках, не принадлежит Международному театрально-культурному центру Славы Полунина, сообщили РИА Новости во вторник в центре.
"Наш центр занимается только театральной деятельностью, у нас в штате числятся только клоуны, дрессировщиков и животных в нем нет", — сказала собеседница агентства.
Найденный в Москве медвежонок оказался артистом Центра Славы Полунина: https://t.co/062ZzW6Mc5 pic.twitter.com/JcbeebKEr7— ⌚ 24/7 (@24_7seven) 20 июня 2017 г.