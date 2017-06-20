Против "Вим-авиа" возбудили дело за задержки авиарейсов

Боинг-757 авиакомпании ВИМ-авиа на взлете в аэропорту Домодедово. Архивное фото

Боинг-757 авиакомпании ВИМ-авиа на взлете в аэропорту Домодедово. Архивное фото

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Приволжская транспортная прокуратура возбудила административное дело за 173 задержки авиарейсов против авиакомпании "Вим-авиа", сообщает во вторник Генпрокуратура России.

Установлено, что с 28 мая по 12 июня "Вим-авиа" допустило 173 задержки авиарейсов более чем на два часа, из них 52 регулярных рейса и 121 чартерный.

По данным ГП, среди причин сложившейся ситуации — поздние прибытия самолетов, технические неисправности плановых судов и отсутствие у компании надлежащего количества резервных самолетов.

"Приволжская транспортная прокуратура возбудила дела об административном правонарушении <…> по статье "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией", <…> в отношении авиакомпании и ее генерального директора Александра Кочнева", — говорится в релизе.