Против "Вим-авиа" возбудили дело за задержки авиарейсов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Приволжская транспортная прокуратура возбудила административное дело за 173 задержки авиарейсов против авиакомпании "Вим-авиа", сообщает во вторник Генпрокуратура России.
По данным ГП, среди причин сложившейся ситуации — поздние прибытия самолетов, технические неисправности плановых судов и отсутствие у компании надлежащего количества резервных самолетов.
"Приволжская транспортная прокуратура возбудила дела об административном правонарушении <…> по статье "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией", <…> в отношении авиакомпании и ее генерального директора Александра Кочнева", — говорится в релизе.