В Екатеринбурге участника беспорядков подозревают в мошенничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Дмитрий Пестриков из Екатеринбурга, ранее участвовавший в конфликте со стрельбой в цыганском поселке, предстанет перед судом по новому делу, теперь его подозревают в мошенничестве с квартирой, сообщает во вторник прокуратура Свердловской области.

По версии следствия, Пестриков в 2015 году познакомился с ведущим асоциальный образ жизни горожанином, завладел его документами и передал их своему знакомому. В итоге в паспорт потерпевшего вклеили фотографию подставного лица, после чего через нотариальную доверенность квартира собственника была продана за полтора миллиона рублей. По факту возбудили уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

"Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу… Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", — уточняет ведомство.

В областной прокуратуре подтвердили, что упомянутый Дмитрий Пестриков также является фигурантом дела о беспорядках, произошедших в начале сентября 2016 года в Екатеринбурге на улице Депутатской, в так называемом цыганском поселке. Тогда в результате стрельбы два человека погибли, семеро получили ранения.

Как сообщал тогда один из фигурантов дела Олег Шишов, конфликт в цыганском поселке Екатеринбурга произошел из-за квартиры, на которую претендовал один из нападавших.