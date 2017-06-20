В Карелии более 120 человек ищут перевернувшихся на лодке подростков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Более 120 человек ведут поиски подростков, которые перевернулись на лодке на Ладожском озере в Карелии, сообщает ГУМЧС по региону.

Ранее сообщалось, что лодка с пятью детьми перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере. По предварительным данным, двоим удалось спастись, судьба троих неизвестна. В настоящее время ведутся поиски детей. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков срочно выехал на место происшествия.

В настоящее время на месте происшествия работают подразделения ГИМС Питкярантского района, Питкярантского пожарно-спасательного гарнизона, Сортавальского поисково-спасательного отряда и волонтеры.

"Дополнительно к месту происшествия выдвинулась оперативная группа главного управления МЧС России по республике Карелия, аэромобильная группировка главного управления МЧС России по республике Карелия, группа отдела полиции по Питкярантскому району (123 человека, 27 единиц техники, из них от МЧС 42 человека, 9 единиц техники)", — говорится в сообщении.