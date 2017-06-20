С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Более 120 человек ведут поиски подростков, которые перевернулись на лодке на Ладожском озере в Карелии, сообщает ГУМЧС по региону.
В настоящее время на месте происшествия работают подразделения ГИМС Питкярантского района, Питкярантского пожарно-спасательного гарнизона, Сортавальского поисково-спасательного отряда и волонтеры.
"Дополнительно к месту происшествия выдвинулась оперативная группа главного управления МЧС России по республике Карелия, аэромобильная группировка главного управления МЧС России по республике Карелия, группа отдела полиции по Питкярантскому району (123 человека, 27 единиц техники, из них от МЧС 42 человека, 9 единиц техники)", — говорится в сообщении.