На Ладожском озере в Карелии перевернулась лодка с подростками

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. На Ладожском озере перевернулась лодка с пятью подростками, сообщило Главное управление МЧС по Республике Карелия.

По предварительной информации, двоим детям удалось выплыть, судьба трех остается неизвестной.

Инцидент произошел в Питкярантском районе на выходе из залива Импилахти. Информация поступила в МЧС около половины десятого вечера.

Как сообщает агентство "Республика Карелия" со ссылкой на сельскую администрацию, в лодке были четверо юношей и девушка, все в возрасте 16-17 лет.

Молодые люди направлялись на рыбалку, но во время похода начался шторм и лодка перевернулась. Один из подростков выплыл на берег, ему оказали помощь туристы. Второго юношу обнаружили отправившиеся на поиски местные жители. Троих пропавших детей продолжают искать спасатели и волонтеры.

СК России сообщил, что на месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В прошлом году 18 июня во время прогулки по карельскому озеру Сямозеро погибли дети из оздоровительного лагеря. Всего в группе был 51 человек, в том числе четверо взрослых. Во время шторма два каноэ с детьми опрокинулись, в результате погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель Сямозеро" после этого закрыли. Фельдшера Ирину Щербакову, которая не поверила звонку тонущих на Сямозере детей, приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой приговора до 14-летия ее дочери.