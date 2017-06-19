СК и прокуратура проводят проверки после столкновения поездов в Москве

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Следователи проводят проверку после столкновения двух поездов на Курском вокзале в Москве, сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте Татьяна Морозова.

Ранее управление на транспорте МВД по ЦФО сообщило, что пассажирский поезд "Стриж", направлявшийся из Нижнего Новгорода в Москву, в понедельник днем задел электричку Нахабино-Щербинка на подходе к Курскому вокзалу. Как сообщает Московская железная дорога, два пассажира "Стрижа", по предварительной информации, обратились в медпункт с ушибами после инцидента у Курского вокзала.

По словам Морозовой, столкновение на малом ходу поезда "Стриж" и электропоезда сообщением Нахабино-Щербинка произошло из-за отказа стрелочного перевода. Повреждены четыре вагона, два вагона сошли с рельсов.

"Организована доследственная проверка", — сказала Морозова.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура также организовала проверку по факту столкновения поезда "Стриж" и пригородной электрички на Курском вокзале.

"Организована проверка по факту столкновения двух поездов на Курском вокзале", — заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Екатерина Короткова. Она также добавила, что на место происшествия выехал руководитель ведомства Владимир Тюльков и руководитель Московско-Курской транспортной прокуратуры, в чьем ведении находится данный объект транспортной инфраструктуры.