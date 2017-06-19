СК и прокуратура проводят проверки после столкновения поездов в Москве

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Следователи проводят проверку после столкновения двух поездов на Курском вокзале в Москве, сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте Татьяна Морозова.
По словам Морозовой, столкновение на малом ходу поезда "Стриж" и электропоезда сообщением Нахабино-Щербинка произошло из-за отказа стрелочного перевода. Повреждены четыре вагона, два вагона сошли с рельсов.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура также организовала проверку по факту столкновения поезда "Стриж" и пригородной электрички на Курском вокзале.
"Организована проверка по факту столкновения двух поездов на Курском вокзале", — заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Екатерина Короткова. Она также добавила, что на место происшествия выехал руководитель ведомства Владимир Тюльков и руководитель Московско-Курской транспортной прокуратуры, в чьем ведении находится данный объект транспортной инфраструктуры.