СК назвал возможную причину столкновения поездов на Курском вокзале

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Причиной инцидента со столкновением поездов у Курского вокзала, по предварительным данным, стал отказ стрелочного перевода, сообщили РИА Новости в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"По предварительным данным, причиной стал отказ стрелочного перевода", — сообщили в ведомстве.

Ранее управление на транспорте МВД по ЦФО сообщило, что поезд "Стриж", ехавший из Нижнего Новгорода в Москву, в понедельник днем на подходе к Курскому вокзалу задел электричку сообщением "Нахабино – Щербинка".