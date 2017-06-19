В Дагестане пятые сутки ищут пропавшего глухонемого мальчика

МАХАЧКАЛА, 19 июн — РИА Новости. Полиция и спасатели в Дагестане пятые сутки ищут пропавшего 11-летнего глухонемого мальчика, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.

"Поиски ведутся с 15 июня. К ним привлечен весь личный состав муниципального отдела полиции и весь состав ближайших райотделов, в том числе кинологи", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что ранее ребенок не был склонен к побегам.

По данным МЧС Дагестана, к поискам привлечены около 200 человек. "Для проведения поисково-спасательных работ в Кизилюртовском районе были привлечены силы и средства ГУМЧС России по Дагестану в составе 64 человек и 10 единиц техники, а также местное население в количестве 120 человек и 20 единиц техники", — сказал РИА Новости представитель МЧС Дагестана.

Поиски проводятся в населенном пункте Кироваул и в радиусе 10 километров от него, добавил собеседник агентства.