Дело о гибели главы Total рассмотрят в особом порядке

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Солнцевский суд Москвы решил рассмотреть в особом порядке дело водителя снегоуборщика, по чьей вине, по мнению следствия, погиб один из крупнейших инвесторов в Россию, глава Total Кристоф де Маржери, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Александр Сергеев.

Особый порядок предполагает, что подсудимый полностью признает вину, а суд не изучает доказательства по делу, что влияет на смягчение ему наказания.

"Суд назначил на 30 июня слушания дела по существу в особом порядке", — сказал адвокат.

Рассмотреть дело в особом порядке просила защита. Прокурор и представители компании Unijet были не против.

Такое решение приняла судья Елена Верещагина, которой поступило выделенное дело. Изначально общее дело о катастрофе во Внуково рассматривал судья Константин Шелепов, но после разделения дел он ушел в отставку.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Владимир Мартыненко, нарушая все правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев. В результате произошло столкновение. Мартыненко и Леденев признают свою вину, остальные фигуранты дела заявляют о невиновности.

По словам адвоката Сергеева, не все потерпевшие предоставили письменное подтверждение своей позиции, поэтому заседание было перенесено. Он пояснил, что потерпевшими признаны компания Unijet, аэропорт Внуково и родственники погибших.

Ранее Солнцевский суд Москвы постановил выделить дело в отношении диспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой, а также руководителя полетов Романа Дунаева в отдельное производство и вернуть его в прокуратуру. Суд счел, что следственные действия с участием этих обвиняемых не могут считаться допустимыми доказательствами, поскольку они проводились с участием адвокатов, которых вывели из процесса.

Препятствий же для дальнейшего рассмотрения дела в отношении еще двух фигурантов судья не обнаружил и решил продолжить по нему процесс. Их адвокаты обжаловали данное решение суда, поскольку добивались возврата в прокуратуру всего уголовного дела целиком.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.