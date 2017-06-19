В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в разбойном нападении на Сбербанк

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Четверо подозреваемых в налете на банк 16 июня арестованы в Екатеринбурге, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как ранее сообщал Уральский банк Сбербанка, в минувшую пятницу несколько налетчиков попытались ограбить офис организации, расположенный по адресу улица Щербакова, 20.

"Сотрудники полиции из подразделений по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска и собственной безопасности ГУМВД по Свердловской области совместно с бойцами СОБР Федеральной службы войск национальной гвардии по "горячим следам" раскрыли вооруженное разбойное нападение на отделение банка в Екатеринбурге. Налет совершила группа велосипедистов", — сказал Горелых.

По его словам, вооруженных налетчиков не остановило присутствие посетителей в учреждении, но что-то насторожило и они решили уходить, ничего не взяв.

"Прибывшие на место происшествия полицейские задержали одного из подозреваемых рядом с банком, трое других соучастников были задержаны в ходе спецоперации в разных частях города в течение тех же суток. Это местные и иногородние жители", — добавил руководитель пресс-службы.

Он добавил, что по факту возбуждено уголовное дело по статье "разбой в особо крупном размере". Задержанных арестовали, сейчас они находятся под стражей.