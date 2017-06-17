Под Пензой трактор выехал на переезд и направился навстречу поезду

САРАТОВ, 17 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Погибший водитель выехал на тракторе на запрещающий сигнал семафора и стал двигаться навстречу приближавшемуся пассажирскому поезду в Пензенской области, сообщила в субботу Приволжская транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что трактор и пассажирский поезд №311 "Новороссийск – Воркута" столкнулись в пятницу на 106 километре железнодорожного перегона "Проказна" – "Разъезд 109 км" в Бессоновском районе Пензенской области, в результате 42-летний тракторист погиб. По данным Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД), пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали, однако произошла задержка поезда.

"По предварительным данным, водитель, управлявший личным трактором "Беларусь", выехал на железнодорожный переезд, не обращая внимания на предупредительные сигналы звуковой и световой сигнализации о приближении железнодорожного состава, и направил трактор навстречу движущемуся в сторону Пензы пассажирскому поезду", — говорится в сообщении.

Прокуратура проводит по данному факту проверку. Предварительной причиной ДТП названо грубое нарушение правил дорожного движения водителем трактора.

В момент аварии в поезде ехали 374 взрослых пассажира и 55 детей. "Жалоб от пассажиров не поступало, локомотив поезда получил ряд повреждений… и на станции "Пенза" был заменен исправным локомотивом. Размер причиненного ущерба, в том числе железнодорожному переезду, уточняется", — отмечается в сообщении.