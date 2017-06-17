В Челябинской области перевернулся бензовоз

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бензовоз с дизельным топливом перевернулся на федеральной автодороге А-310 в Увельском районе Челябинской области, пострадал водитель, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Бензовоз, перевозивший 30 кубометров дизельного топлива, перевернулся в кювет на трассе Троицк-Челябинск. Произошел разлив топлива на площади в 40 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель машины доставлен в городскую больницу Южноуральска. К месту разлива топлива направлен резервный бензовоз для перекачки оставшегося топлива. Проводятся работы по утилизации загрязненного грунта.