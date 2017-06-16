Школьника, распылившего газ на акции в Москве, отправили под домашний арест

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест 11-классника, который, по версии следствия, во время несогласованного митинга на Тверской 12 июня брызнул омоновцу в лицо из перцового баллончика, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать в отношении Михаила Галяшкина меру пресечения в виде домашнего ареста", — огласила решение судья.

Подростку предъявлено обвинение по уголовной статье "Применение в отношении полицейского насилия, не опасного для жизни и здоровья". Обвиняемому 17 лет. Уголовная ответственность же в России наступает с 16 лет, а по ряду тяжких статей — с 14 лет.

Как сообщал СК РФ, подозреваемый распылил газ в глаза омоновцу, когда тот исполнял служебные обязанности. Сотрудник правопорядка получил ожог глаз, ему потребовалась медицинская помощь.

В Москве 12 июня прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова (по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человек), а также несогласованный — на Тверской улице (4,5 тысячи участников). В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, наблюдавший за митингом оппозиции, отмечал тенденцию привлечения молодых людей к участию в несогласованной акции на Тверской улице, как это было в ходе протестов 26 марта.

Ранее члены СПЧ выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова также говорила о недопустимости манипулирования детским сознанием.