Под Тюменью три человека сгорели в автомобиле, врезавшемся в дерево

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Три человека в Тюменской области сгорели в салоне автомобиля, который врезался в дерево и взорвался, сообщила в пятницу РИА Новости руководитель отделения пропаганды регионального УГИБДД Анжела Борисова.

По ее словам, трагедия произошла в пятницу в 4.10 по местному времени (2.10 мск) в поселке Черепаново.

"На крутом повороте водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением, и машина врезалась в дерево. В ней было установлено газовое оборудование. Автомобиль взорвался. Сгорели три человека. Водитель и один из пассажиров уже опознаны. Личность второго пассажира устанавливается", — сказала Борисова.

Она добавила, что по факту ДТП ведется проверка, решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.