Глава МВД вступился за полицейских, задержавших мальчика на Арбате

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прокомментировал резонансный инцидент с "задержанием" десятилетнего мальчика, читавшего стихи на Арбате в центре Москвы: по словам министра, полицейские действовали строго по закону.

"У нас есть закон, и мы работали строго по закону… Даже само слово "задержание" неприменимо в данной ситуации, речь шла об изъятии десятилетнего ребенка из общественного места, ребенка, возле которого отсутствовали родители", — заявил Колокольцев на заседании общественного совета при МВД.

Как подчеркнул глава ведомства, в законе четко обозначены те действия, которые "мы наблюдали, в том числе и по телевизору". "Суд подтвердил правоту наших сотрудников и поставил точку в этом вопросе", — добавил Колокольцев.

По его словам, если бы сотрудники полиции прошли мимо, а с ребенком что-нибудь случилось, то в первую очередь ответили бы сами полицейские.

В конце мая московские полицейские "задержали" девятилетнего мальчика, который, по их данным, попрошайничал на Арбате, читая стихи. Позднее мальчика передали отцу, который прибыл в отдел полиции.

Вместе с мальчиком, как сообщалось, на Арбате была его мачеха. Родная мать мальчика, по сообщению полиции, впоследствии потребовала привлечь мачеху к ответственности за вовлечение сына в занятие попрошайничеством.

По ее словам, бумажные деньги, полученные во время попрошайничества, ребенок отдавал мачехе, а монеты ему оставляли "на мороженое". Также женщина сообщила полиции, что высказывала отцу мальчика претензии по поводу времяпрепровождения сына, на что он якобы обещал ей, что такого больше не повторится.