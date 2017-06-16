Суд отказался допросить Якунина и экс-супругу Сечина по делу Полонского

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу отказался вызывать на допрос бывшую супругу главы "Роснефти" Игоря Сечина Марину, экс-главу РЖД Владимира Якунина и бывшего первого заммэра Москвы Владимира Ресина по делу бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в афере с деньгами дольщиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В удовлетворении ходатайства защиты о вызове свидетелей отказать", — огласил решение судья Евгений Найденов.

Марина Сечина, по словам адвокатов Полонского, является фактическим владельцем компании "ФЦСР", ставшей застройщиком комплекса "Кутузовская миля" после Полонского. Защитники обвиняемого утверждают, что все обязательства перед дольщиками по проекту "Кутузовская миля" лежат именно на "ФЦСР".

"Марина Сечина должна была подтвердить суду, что по решению Арбитражного суда именно на "ФЦСР" лежат обязательства по выдаче квартир дольщикам, а не на Полонском", — сказал РИА Новости адвокат Алексей Цаплин.

Ранее несколько источников РИА Новости на рынке недвижимости сообщили, что Марина Сечина стала основным акционером УК "Управление", являющегося управляющей компанией "ФЦСР" – застройщика жилого квартала "Триумфальный" (бывшая "Кутузовская миля").

Вызов Ресина адвокаты мотивировали тем, что на момент вменяемого бизнесмену преступления тот занимал пост руководителя градостроительной политики в правительстве Москвы, куда Полонский обращался за помощью в урегулировании конфликтов при строительстве жилого комплекса.

А бывшего главу РЖД Якунина защитники хотели допросить в связи с тем, что часть денег дольщиков Полонский направил на реконструкцию Курского вокзала в Москве, но госзаказчик, по словам защиты, не смог вовремя выплатить часть суммы за объект. В связи с этим и возникли трудности в строительстве квартир для дольщиков — не хватало средств, которые, по утверждению защиты, "зависли" в других объектах.

Полонский обвиняется в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. Экспертиза признала его вменяемым.