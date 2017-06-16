В ДТП под Тюменью погибли три человека, пострадали четверо

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Столкновение легковушки и "Газели" в Тюменской области привело к гибели трех человек, еще четыре человека пострадали, сообщила в пятницу РИА Новости представитель регионального УГИБДД.

По ее словам, авария произошла вечером в четверг. В "Газели" ехали работники одного из местных предприятий.

"На 24-м километре трассы Тюмень-Каменка столкнулись Hyundai Solaris и перевозившая рабочих "Газель". По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу. В результате погибли два человека: шофер Hyundai и один из пассажиров "Газели". Ночью умер ее водитель. Пострадали четверо его пассажиров", — сказала представитель управления.

Как подчеркнула собеседница агентства, у водителя легковушки на момент ДТП не было водительских прав, он был лишен их в прошлом году за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.