СК начал проверку в Апатитах после жалобы Путину на ненадлежащее лечение

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Следователи начали проверку после обращения в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным жительницы города Апатиты из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба СК РФ.

В ходе "прямой линии" к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты в Мурманской области, которой поставили диагноз рак четвертой стадии. При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину и из-за этого время в лечении было упущено. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Киров.

"Проводится доследственная проверка по обращению жительницы города Апатиты, поступившему на "Прямую линию с президентом Российской Федерации", по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что в рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения.

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