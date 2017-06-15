При обрушении на стройке в Хабаровске пострадали три строителя из КНДР

ХАБАРОВСК, 15 июн — РИА Новости. Трое рабочих из Северной Кореи получили серьезные травмы при обрушения перекрытия арки строящегося дома жилого комплекса "Аквамарин" в центре Хабаровска, сообщает прокуратура Хабаровского края в четверг.

"В среду около 21.00 (14.00 мск) произошло обрушение перекрытия арки строящегося дома жилого комплекса "Аквамарин" по улице Тургенева, 82а. В результате трое рабочих, граждан КНДР, упали с высоты четвертого этажа и получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы во вторую краевую больницу Хабаровска. Им оказывается неотложная медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура Центрального района Хабаровска по факту происшествия проводит проверку.

"В ходе проверки будет дана оценка законности нахождения иностранных граждан на территории возводимого объекта и соблюдения правил техники безопасности при выполнении строительных работ подрядной организацией ООО "Управление строительства", — сообщает прокуратура.