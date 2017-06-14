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Происшествия

Росгвардия опровергла утверждения о неправомерных задержаниях 12 июня

18:5814.06.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции. Архивное фотоНа Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Росгвардия действовала на несогласованной акции в Москве 12 июня согласно закону, утверждения о неправомерных действиях не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления по столице.

Сотрудник полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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На акции 12 июня в Петербурге задержали 73 несовершеннолетних

"Главное управление Росгвардии по Москве разъясняет, что информация, распространенная некоторыми СМИ, о якобы неправомерных действиях сотрудников ОМОН при задержании нарушителей общественного порядка не соответствует действительности", — сказал собеседник агентства.

В Росгвардии подчеркнули, что "несмотря на неоднократное предупреждение о недопустимости правонарушений, отдельные участники несанкционированной акции грубо проигнорировали требования закона, вели себя агрессивно как в отношении окружающих, так и сотрудников правоохранительных органов".

В частности, они пытались блокировать входы и выходы станций метрополитена и подземные переходы, препятствовали движению граждан и мешали отдыху москвичей и гостей столицы.

"Отдельные группы граждан неоднократно пытались прорваться через оцепление и выйти на проезжую часть, выкрикивали провокационные лозунги, оскорбляли представителей правоохранительных органов и демонстративно провоцировали их на силовые действия", — сказал собеседник.

Во время акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Забелин
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В этой ситуации сотрудники ОМОН вынуждены были применить необходимые меры по пресечению правонарушений, при этом Росгвардия и впредь будет решительно действовать, в рамках установленных федеральным законом полномочий, в отношении лиц, нарушающих законы, отметил он.

В Москве 12 июня прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова. По последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1,8 тысячи человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. Тем не менее, по данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице участвовали порядка 4,5 тысячи человек, задержано было более 150 участников.

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