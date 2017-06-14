В Калининграде в офисном туалете обнаружили сетчатого питона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Сетчатого питона, который мог сбежать из домашнего террариума, обнаружили в одном из офисов в центре Калининграда, его временно доставили в Калининградский зоопарк, сообщает учреждение.

Отмечается, что в зоопарк 11 июня обратились сотрудники организации, чей офис располагается в центре города на первом этаже жилого здания. "Придя утром на работу, они обнаружили в туалете сетчатого питона. Прибывшие на место герпетологи отловили животное и отправили его в зоопарк. Судя по длине, питону около двух лет. По всей видимости, он сбежал у кого-то из домашнего террариума и по вентиляционному каналу пробрался на первый этаж", — говорится в сообщении зоопарка.

Сейчас питон содержится в карантинном помещении, ему обеспечены все необходимые условия, в том числе температура около 25 градусов. В настоящее время зоопарк ищет хозяев сетчатого питона, отмечая, что в его коллекции уже есть животные этого вида.

Калининградский зоопарк располагается на территории бывшего зоосада Кенигсберга (довоенное название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом. К моменту открытия в 1896 году в его коллекции было 900 животных 260 видов. После Второй мировой войны зоопарк открылся для посетителей только в 1947 году. Сейчас в коллекции почти две тысячи особей 300 видов животных, половина из которых внесена в международную Красную книгу.