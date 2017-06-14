Суд арестовал нижегородского автомобилиста, сбившего подростка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн – РИА Новости. Городецкий городской суд в среду арестовал на два месяца нижегородского автомобилиста, который, по версии следствия, сбил оскорбившего его подростка, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По данным следственного управления СК по региону, инцидент произошел 10 июня в одном из поселков Городецкого района. Как полагает следствие, 23-летний водитель ВАЗ-21150 преследовал 16-летнего велосипедиста и, когда догнал, совершил наезд на него, "используя автомобиль в качестве оружия", а затем скрылся. Подросток с многочисленными телесными повреждениями был госпитализирован в районную больницу. Он находится в реанимационном отделении, уточняет СУСК.

Следователи предварительно установили, что между велосипедистом и водителем произошел дорожный конфликт, подросток якобы оскорбил автомобилиста, который обогнал его на поселковой дороге. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до 15 лет.

"Суд постановил избрать в отношении гражданина С. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца по 11 августа включительно", — говорится в сообщении.

В ближайшее время подозреваемому мужчине будет предъявлено обвинение, сообщили в СУСК. На допросе у следователя он дал показания, в которых не отрицал, что совершил наезд на велосипедиста, добавили в ведомстве.