В пруду в Миассе утонули два восьмилетних мальчика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Два ребенка утонули в пруду на Южном Урале, сообщило в среду СУСК РФ по Челябинской области.
Трагедия произошла в городе Миасс. По предварительным данным управления, два восьмилетних мальчика отправились на пруд и не вернулись. Позже на берегу местного Поликарповского пруда нашли их одежду и сотовый телефон.
"В ночное время 13 июня из Поликарповского пруда спасателями извлечены тела двух восьмилетних мальчиков. При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено", — уточняет ведомство.
По информации СУСК, по факту начата доследственная проверка.
На Южном Урале найдены тела двоих утонувших мальчиковhttps://t.co/WNuD1meHHV#миасс #челябинск #происшествие #смерть #дети #труп #спасатели pic.twitter.com/5LBsyrKXu5— Миасс Новостной (@NewsMiass) 14 июня 2017 г.