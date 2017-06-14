В пруду в Миассе утонули два восьмилетних мальчика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Два ребенка утонули в пруду на Южном Урале, сообщило в среду СУСК РФ по Челябинской области.

Трагедия произошла в городе Миасс. По предварительным данным управления, два восьмилетних мальчика отправились на пруд и не вернулись. Позже на берегу местного Поликарповского пруда нашли их одежду и сотовый телефон.

"В ночное время 13 июня из Поликарповского пруда спасателями извлечены тела двух восьмилетних мальчиков. При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено", — уточняет ведомство.

По информации СУСК, по факту начата доследственная проверка.

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