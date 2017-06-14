За найденным на Урале четырехлетним мальчиком отправят вертолет МЧС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Для эвакуации найденного в Свердловской области четырехлетнего мальчика решено задействовать вертолет, сообщает в среду региональное ГУ МЧС.

Как сообщалось ранее, утром в субботу на берегу Рефтинского водохранилища пропал четырехлетний ребенок. Вместе с родителями он приехал на берег водоема, а затем отправился с отцом за дровами. По пути он захотел вернуться к матери и мужчина отпустил его. К поискам привлекли до 500 человек. В среду мальчик был обнаружен в семи километрах от места исчезновения.

"ГУ МЧС по Свердловской области во взаимодействии с ЦВО принято решение о вылете вертолета Ми-8 авиабазы "Каменск-Уральский" для эвакуации четырехлетнего Димы. В течение 40 минут вертолет прибудет в Рефтинский городской округ для дальнейшей эвакуации ребенка в лечебное учреждение и оказания ему высококвалифицированной помощи. В настоящее время ребенок уже эвакуирован из зоны поиска, ему оказывается необходимая медицинская помощь", — уточняет управление.