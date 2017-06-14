Подозреваемый в массовом убийстве под Псковом слышал "голоса ацтеков"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Житель Великих Лук, обвиняемый в убийстве четырех человек в Псковской области, рассказал, что слышал таинственные голоса, сообщает в среду областная прокуратура.

По версии следствия, 26 июля 2016 года обвиняемый, находившийся в одной из деревень Невельского района Псковской области, на почве неприязненных отношений убил четырех человек, с которыми он совместно распивал спиртное. Взяв топор и нож, он нанес погибшим в общей сложности не менее 17 ударов по телу — в область грудной клетки, шеи, лица и рук. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

"По утверждению обвиняемого, незадолго до трагических событий он испытал галлюцинации, во время которых слышал голоса "шумерской цивилизации ацтеков" и видел "металлического Хана", который якобы впоследствии и совершил убийства", — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Как напоминает надзорное ведомство, уголовное дело возбуждено по статье "убийство двух или более лиц", которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.