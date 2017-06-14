Подозреваемый в массовом убийстве под Псковом слышал "голоса ацтеков"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Житель Великих Лук, обвиняемый в убийстве четырех человек в Псковской области, рассказал, что слышал таинственные голоса, сообщает в среду областная прокуратура.
"По утверждению обвиняемого, незадолго до трагических событий он испытал галлюцинации, во время которых слышал голоса "шумерской цивилизации ацтеков" и видел "металлического Хана", который якобы впоследствии и совершил убийства", — говорится в сообщении прокуратуры региона.
Как напоминает надзорное ведомство, уголовное дело возбуждено по статье "убийство двух или более лиц", которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.