Всех погибших в ДТП в Забайкалье доставили в морг Читы

КРАСНОЯРСК, 14 июн — РИА Новости. Тела 14 паломников, погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье, в среду доставили в Читу из Петровска-Забайкальского, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава региона.

"Четырнадцатого июня тела 14 погибших паломников были доставлены в Читу из Петровска-Забайкальского… Тела доставили в морг краевого бюро судебно-медицинской экспертизы, где будет проходить окончательная процедура опознания, выдача справок о смерти", — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что тело одной из погибших позже отправят в Краснокаменск, где она проживала.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По данным минздрава Забайкальского края, в настоящее время из 51 пассажира, находящегося в салоне перевернувшегося автобуса, 35 получили ранения, 14 человек погибли, в том числе водитель, двое отказались от госпитализации.