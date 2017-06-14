Всех погибших в ДТП в Забайкалье доставили в морг Читы

КРАСНОЯРСК, 14 июн — РИА Новости. Тела 14 паломников, погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье, в среду доставили в Читу из Петровска-Забайкальского, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава региона.
Она пояснила, что тело одной из погибших позже отправят в Краснокаменск, где она проживала.
В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По данным минздрава Забайкальского края, в настоящее время из 51 пассажира, находящегося в салоне перевернувшегося автобуса, 35 получили ранения, 14 человек погибли, в том числе водитель, двое отказались от госпитализации.