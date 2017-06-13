Процесс по делу священника Грозовского назначили на 22 июня

ПРИОЗЕРСК (Ленинградская область), 13 июн — РИА Новости. Приозерский городской суд Ленинградской области во вторник провел предварительное заседание по делу отстранённого от служения священника РПЦ Глеба Грозовского, обвиняемого в педофилии, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
По версии следствия, Грозовский надругался над тремя девочками. Один эпизод произошел, по данным СК РФ, летом 2011 года в православном детском лагере в Ленинградской области, ещё два — в июне 2013 года на острове Кос в Греции.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, судья Людмила Яшина начала слушание в назначенное время, в 14.30. Заседание продолжалось три часа и, по закону, проходило в закрытом режиме.
Срок ареста Грозовского продлён до 2 декабря, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Уткин.
"Дело назначено к слушанию на 22 июня на 14 часов, мое ходатайство о возвращении дела прокурору отклонено. Данное решение я буду обжаловать", — отметил защитник.
С 2013 года священник решением РПЦ отстранен от служения в связи с выдвинутыми обвинениями. Долгое время скрывался в Израиле, но затем был экстрадирован в Россию, где ему грозит от 12 до 20 лет заключения. Все обвинения Грозовский отвергает.