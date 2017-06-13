Процесс по делу священника Грозовского назначили на 22 июня

ПРИОЗЕРСК (Ленинградская область), 13 июн — РИА Новости. Приозерский городской суд Ленинградской области во вторник провел предварительное заседание по делу отстранённого от служения священника РПЦ Глеба Грозовского, обвиняемого в педофилии, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

По существу дело начнут рассматривать 22 июня.

По версии следствия, Грозовский надругался над тремя девочками. Один эпизод произошел, по данным СК РФ, летом 2011 года в православном детском лагере в Ленинградской области, ещё два — в июне 2013 года на острове Кос в Греции.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, судья Людмила Яшина начала слушание в назначенное время, в 14.30. Заседание продолжалось три часа и, по закону, проходило в закрытом режиме.

Грозовского приехали поддержать около 30 друзей и родственников. Выходя из зала, Грозовский сказал им: "Спасибо за молитвы, не будьте наивными, решение уже принято".

Срок ареста Грозовского продлён до 2 декабря, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Уткин.

"Дело назначено к слушанию на 22 июня на 14 часов, мое ходатайство о возвращении дела прокурору отклонено. Данное решение я буду обжаловать", — отметил защитник.

С 2013 года священник решением РПЦ отстранен от служения в связи с выдвинутыми обвинениями. Долгое время скрывался в Израиле, но затем был экстрадирован в Россию, где ему грозит от 12 до 20 лет заключения. Все обвинения Грозовский отвергает.