Илью Яшина арестовали на 15 суток

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник арестовал на 15 суток Илью Яшина за сопротивление полицейским в ходе несанкционированной акции в центре столицы.

"Пятнадцать суток ареста", — написал сам Яшин в своем микроблоге в Twitter.

15 суток ареста — Илья Яшин (@IlyaYashin) 13 июня 2017 г.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова (по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человек), а также несогласованный – на Тверской улице (4,5 тысячи участников). В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, наблюдавший за митингом оппозиции, отмечал тенденцию привлечения молодых людей к участию в несогласованной акции на Тверской улице, как это было в ходе акции 26 марта.

Ранее члены СПЧ выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова также говорила о недопустимости манипулирования детским сознанием.