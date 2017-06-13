Под Воронежем рейсовый автобус съехал в кювет, пострадали двое детей

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Три человека, включая двоих детей из Костромской области и Красноярского края, пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Воронежем во вторник, сообщило УМВД по Воронежской области.

ДТП произошло в 8.20 вторника в Верхнемамонском районе на 717-м километре автодороги М4 "Дон".

"Тридцатипятилетний водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд в кювет. В результате ДТП пострадали три человека, среди которых два несовершеннолетних… Пострадавшие с травмами средней степени тяжести доставлены в Богучарскую ЦРБ", — говорится в сообщении УМВД. Уточняется, что среди пострадавших семилетний мальчик из Красноярского края и девятилетняя девочка из Костромской области.

"Полиция по данному факту проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия. Автобус осуществлял рейс по маршруту "Москва – Ереван", в транспортном средстве находились 39 человек", — сообщает полиция.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников дал поручение выяснить, какая помощь нужна девочке и ее семье, сделать для них все возможное. "Также губернатор поручил связаться с правительством Воронежской области, чтобы оказать необходимую поддержку", — сообщает администрация Костромской области.