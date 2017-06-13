В Забайкалье после ДТП с автобусом в больницах остаются три человека

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Тридцать три человека остаются на лечении в больницах после крупного ДТП с участием автобуса в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края, сообщил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах региона.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. Ранее сообщалось, что 35 из них получили ранения, 14 человек погибли, двое отказались от госпитализации.

"На стационарном лечении остаются 33 человека, двоим пострадавшим медпомощь была оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства.

По его словам, два человека были выписаны из больницы в течение суток.

По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий ДТП привлекались более 130 человек и 40 единиц техники, в том числе три воздушных судна.

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