В Забайкалье после ДТП с автобусом в больницах остаются три человека

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Тридцать три человека остаются на лечении в больницах после крупного ДТП с участием автобуса в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края, сообщил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах региона.
"На стационарном лечении остаются 33 человека, двоим пострадавшим медпомощь была оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства.
По его словам, два человека были выписаны из больницы в течение суток.
По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий ДТП привлекались более 130 человек и 40 единиц техники, в том числе три воздушных судна.
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