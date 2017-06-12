Полпред президента в СФО взял на личный контроль дело о ДТП в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло лично контролирует расследование дела о ДТП в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба полпреда.
"Сергей Меняйло выразил соболезнование родным и близким погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Забайкальском крае… Полномочный представитель взял на личный контроль расследование дорожно-транспортного происшествия и поручил оказать необходимое содействие семьям погибших и пострадавших", — говорится в сообщении.
Как сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД России Лариса Мартынова, в связи с аварией полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.