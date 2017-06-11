В ДТП с микроавтобусом в Удмуртии погибли два человека

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо пострадали, в том числе трое детей, в результате столкновения мирокроавтобуса и легкового автомобиля на федеральной автодороге М-7 "Волга" в Малопургинском районе Удмуртии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"При столкновении на 113-м километре М-7 "Волга" возле населенного пункта Бобья-Уча двух частных микроавтобусов и легковушки пострадали шесть человек, двое из них погибли, четверо, в том числе трое детей, доставлены в больницу", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.