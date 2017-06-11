На Урале увеличили группировку, ведущую поиски четырехлетнего мальчика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. В Свердловской области увеличена группировка, занимающаяся поисками пропавшего в окрестностях Рефтинского водохранилища четырехлетнего мальчика, сообщает в воскресенье региональное ГУ МЧС.

Как сообщалось ранее, утром в субботу на берегу Рефтинского водохранилища пропал четырехлетний ребенок. Вместе с родителями он приехал на берег водоема, а затем отправился с отцом за дровами. По пути он захотел вернуться к матери, и мужчина отпустил его. Отмечалось, что к поискам привлекли до 300 человек.

"МЧС в район поиска направило дополнительные силы — 50 курсантов Уральского института государственной противопожарной службы… Сегодня от МЧС в поисках задействованы более сотни человек", — уточняет ведомство.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что по состоянию на 19.00 по местному времени воскресенья (17.00 мск) поиски не увенчались успехом. Он отметил, что общая численность поисковой группировки увеличилась почти до 500 человек, в операции также участвуют 14 служебных собак.

"Вертолет использовать не планируется из-за густого леса. Более эффективен БПЛА. С помощью дрона в районе обнаружения детских следов, зафиксированных ранее, были замечены лось и медведь. Волков не замечено. Обнаружение медведя насторожило сыщиков. По мнению одних, маловероятно, чтобы животное могло напасть на ребенка. Но другие предполагают – если это случилось, зверь мог не съесть его, а спрятать", — сказал Горелых.

Он добавил, что сейчас поисковики прочесывают территорию, на которой обнаружили медведя. Также, по словам Горелых, удалось установить, что мальчик был одет в зимнюю куртку, и это могло позволить ему не замерзнуть ночью.