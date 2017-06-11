"Кратовский стрелок" был в горячих точках, но в боях не участвовал

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Следователи выяснили, что "кратовский стрелок" Игорь Зенков неоднократно был в горячих точках, но никогда не принимал участия в боевых действиях, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи установили, что Зенков "за время своей работы неоднократно бывал в командировках в "горячих" точках, но участия в боевых действиях никогда не принимал".

По словам Петренко, с 1992 по 2014 годы он работал в МЧС на должности слесаря-ремонтника.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного поселка Кратово в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим из охотничьего карабина, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы, в ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения.