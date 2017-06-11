Хакеры взломали сайт ярославской прокуратуры

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Прокуратура Ярославской области начала проверку по факту взлома ведомственного сайта, на котором хакеры разместили несанкционированную информацию, сообщила РИА Новости представитель надзорного ведомства Яна Смирнова.

На сайте прокуратуры был размещен видеоролик. В настоящее время сайт недоступен.

"Прокуратура области проводит проверку в связи с несанкционированным доступом к сайту. На сайте размещен несанкционированный контент. К проверке подключены специализированные подразделения правоохранительных органов области, которые занимаются вопросами интернет-безопасности", — сказала собеседница агентства.

Как отметила Смирнова, не исключено, что по результатам проверки прокуратура направит материалы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.