Следствие ходатайствует об аресте соратника политика Мальцева

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Следствие планирует предъявить обвинения и ходатайствует перед судом об аресте Алексея Политикова в рамках дела о нападении на полицейских на несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Следствие планирует предъявить Политикову обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении. По версии следствия, 26 марта в ходе несанкционированного митинга он применил насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей.

Отмечается, что СК РФ намерен привлечь к уголовной ответственности всех лиц, применявших насилие к представителям власти в ходе состоявшегося несанкционированного массового мероприятия, а также аналогичным образом реагировать на совершаемые преступления и впоследствии.

Адвокат Политикова Сергей Бадамшин сообщил РИА Новости, что обвинения будут предъявлены в воскресенье.

"В воскресенье ему предъявят официальное обвинение, после этого следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", — сказал он.