Родители пропавшего на Урале мальчика прошли проверку на детекторе лжи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11июн – РИА Новости. В Свердловской области продолжаются поиски четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне в окрестностях Рефтинского водохранилища, сообщил в воскресенье РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Как сообщалось ранее, утром в субботу на берегу Рефтинского водохранилища пропал четырехлетний ребенок. Вместе с родителями он приехал на берег водоема, а затем отправился с отцом за дровами. По пути он захотел вернуться к матери и мужчина отпустил его. С тех пор малыша не видели.

"По состоянию на 10.00 (по местному времени) поисковые мероприятия не увенчались успехом. Они продолжались всю ночь, а с 04.00 активизировались. На помощь к полицейским из Екатеринбурга прибыла группа опытных сыщиков угрозыска областного главка под руководством полковника Алексея Искоренкова. Сотрудники завершили работу с детектором лжи. Устройство показало, что родители не причастны к исчезновению мальчика", — сказал Горелых.

Он добавил, что сейчас ведется поиск с помощью беспилотника, оснащенного тепловизором. Кроме того, к потерявшемуся ребенку обращаются с помощью громкоговорителя.

Как отметил Валерий Горелых, примерно в шести километрах от места операции были обнаружены следы детской обуви, похожие на следы сапог, в которые был обут мальчик.

"Эти следы обрываются возле небольшого болота. Туда направлены водолазы. Также активизированы поиски в ближайших садах", — уточнил Горелых.