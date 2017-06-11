В Чите нашли две тонны недоставленных писем при обыске у сестры почтальона

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Полицейские в Чите нашли две тонны недоставленных писем при обыске у сестры работника почты, говорится в сообщении управления МВД по Забайкальскому краю.

"В Чите при проведении обыска по уголовному делу в квартире подозреваемой полицейские обнаружили две тонны недоставленной почтовой корреспонденции", — информирует ведомство.

Отмечается, что сестра хозяйки квартиры, где проводился обыск, работает в почтовом отделении. Следствие выясняет, почему почтальон не доставляла письма, в том числе судебные отправления, по назначению, а хранила их у своей родственницы.

Заведено административное дело. Материалы направлены в службу судебных приставов.