В Кратово горит крыша дома, в котором укрылся устроивший стрельбу мужчина

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Крыша дома в подмосковном Кратово, где укрылся устроивший стрельбу по людям мужчина, загорелась, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"По оперативным данным, в том доме загорелась крыша", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома. Ситуация осложнилась, когда стало известно, что злоумышленник, предположительно, вооружен гранатой.

Ранее помощник руководителя подмосковного главка СК России Елена Фокина сообщила, что в результате стрельбы пострадали три человека. Возбуждено уголовное дело.