Руководителя хабаровского "Горсвета" отправили под домашний арест за взятку

ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Суд в Хабаровске отправил под домашний арест руководителя МУП Хабаровска "Горсвет", обвиняемого во взятке в 500 тысяч рублей и злоупотреблении, сообщает следственное управление Следственного комитета СК РФ по Хабаровскому краю в субботу.

По версии следствия, 8 июня 2017 года руководитель "Горсвета" получил в своем рабочем кабинете взятку в размере 500 тысяч рублей от директора коммерческой организации, с которой ранее был заключен договор на поставку электропродукции для нужд муниципального предприятия. Помимо этого, руководитель "Горсвета" заключил договор на поставку электротехнической и кабельной продукции с коммерческой организацией по завышенной цене, чем причинил ущерб бюджету Хабаровска в размере 11 миллионов рублей.

В отношении руководителя "Горсвета" возбуждены дела по статьям "получение взятки" и "злоупотребление должностными полномочиями". В отношении коммерсанта – по статье "дача взятки".

"По ходатайству следствия в отношении руководителя МУП города Хабаровска "Горсвет" судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении директора коммерческой организации — в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия руководитель "Горсвета" дал признательные показания. Для возмещения ущерба следствие внесло ходатайства о наложении ареста на его движимое и недвижимое имущество. Директор коммерческой организации вину не признает.