В Свердловской области к поискам пропавшего мальчика привлекли беспилотник

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. В Свердловской области к поискам пропавшего на берегу водохранилища четырехлетнего мальчика привлекли беспилотник, сообщает региональное ГУМЧС.

Как ранее сообщало свердловское ГУМВД, утром в субботу на берегу Рефтинского водохранилища пропал четырехлетний ребенок. Вместе с родителями он приехал на берег водоема, а затем отправился с отцом за дровами. По пути мальчик захотел вернуться к матери и мужчина отпустил его. С тех пор малыша не видели.

"В район поиска доставлен беспилотный летательный аппарат МЧС. Специалисты … с помощью беспилотника обследуют лесные и открытые участки местности. Беспилотник позволяет в режиме онлайн транслировать картинку местности с высоты до 500 метров", — уточняет ведомство.

По информации управления, в поисках ребенка участвуют более 50 спасателей, а также полицейские и волонтеры.