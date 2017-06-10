В Свердловской области к поискам пропавшего мальчика привлекли беспилотник

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. В Свердловской области к поискам пропавшего на берегу водохранилища четырехлетнего мальчика привлекли беспилотник, сообщает региональное ГУМЧС.
"В район поиска доставлен беспилотный летательный аппарат МЧС. Специалисты … с помощью беспилотника обследуют лесные и открытые участки местности. Беспилотник позволяет в режиме онлайн транслировать картинку местности с высоты до 500 метров", — уточняет ведомство.
По информации управления, в поисках ребенка участвуют более 50 спасателей, а также полицейские и волонтеры.