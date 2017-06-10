Пожар в аэропорту на севере Красноярского края потушен

КРАСНОЯРСК, 10 июн — РИА Новости. Пожар в аэропорту в поселке Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края потушен, сообщает региональное управление МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в поселке Байкит", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что кровля аэропорта загорелась на площади 700 квадратных метров. Аэропорт находился на регламентных работах, поэтому пассажиров в нем не было. На ближайшие три дня рейсы не планировались. Тушение пожара велось по наивысшему номеру сложности.