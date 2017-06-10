Под Саратовом жестко сел легкомоторный самолет

МОСКВА/САРАТОВ, 10 июн — РИА Новости. Один человек пострадал в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Вольском районе Саратовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Вблизи села Нижняя Чернавка совершил жесткую посадку самолет "Бекас", выполнявший орошение сельскохозяйственных полей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ЧП пострадал пилот воздушного судна. Обстоятельства происшествия выясняются.

В пресс-службе регионального главка МЧС РИА Новости сообщили, что самолет только набирал высоту и упал примерно с высоты около пяти метров, пострадавший пилот с травмой ноги госпитализирован в Вольскую центральную районную больницу.