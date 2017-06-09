Под Тулой подростков осудили за убийство мужчины, совращавшего школьниц

ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. Суд приговорил трех молодых людей из Тульской области, до смерти забивших мужчину, которого они обвинили в переписке со школьницами и предложениями вступить с ним в интимные отношения, к срокам от 6,5 лет до 6 лет и 8 месяцев колонии, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

В конце июля прошлого года в интернете появилось видео, на котором несколько молодых людей жестоко избивают лежащего на земле мужчину, обвиняя его в том, что тот предлагал школьницам вступать с ним в интимные отношения. По информации следствия, тело 47-летнего мужчины было обнаружено 26 июля в городе Ефремов Тульской области. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц, и уже на следующий день были задержаны подозреваемые — ими оказались 17-летний и два 16-летних подростка. Сейчас двоим из них 17 лет, одному исполнилось 18.

"Приговором Ефремовского районного суда Тульской области одному из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а двум другим осужденным в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев каждому, которое они будут отбывать в воспитательной колонии", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле 2016 года подростки в одной из социальных сетей вели переписку от имени несовершеннолетней девушки с 47-летним мужчиной, который, по мнению подростков, предлагал несовершеннолетним жительницам Ефремовского района вступать с ним в интимные отношения. В ходе переписки подростки договорились с мужчиной о встрече недалеко от автовокзала Ефремова. На встречу молодые люди взяли знакомую девушку, от имени которой якобы велась переписка.

Отведя мужчину в более безлюдное место около забора одного из городских предприятий, подростки стали его избивать ногами и кастетом. После этого один из подростков, как сообщает следствие, достал нож и "нанес им потерпевшему множество ударов по различным частям тела". Двое других продолжали избивать мужчину ногами. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.