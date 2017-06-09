Под Тулой подростков осудили за убийство мужчины, совращавшего школьниц

ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. Суд приговорил трех молодых людей из Тульской области, до смерти забивших мужчину, которого они обвинили в переписке со школьницами и предложениями вступить с ним в интимные отношения, к срокам от 6,5 лет до 6 лет и 8 месяцев колонии, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
"Приговором Ефремовского районного суда Тульской области одному из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а двум другим осужденным в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев каждому, которое они будут отбывать в воспитательной колонии", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в июле 2016 года подростки в одной из социальных сетей вели переписку от имени несовершеннолетней девушки с 47-летним мужчиной, который, по мнению подростков, предлагал несовершеннолетним жительницам Ефремовского района вступать с ним в интимные отношения. В ходе переписки подростки договорились с мужчиной о встрече недалеко от автовокзала Ефремова. На встречу молодые люди взяли знакомую девушку, от имени которой якобы велась переписка.
Отведя мужчину в более безлюдное место около забора одного из городских предприятий, подростки стали его избивать ногами и кастетом. После этого один из подростков, как сообщает следствие, достал нож и "нанес им потерпевшему множество ударов по различным частям тела". Двое других продолжали избивать мужчину ногами. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.